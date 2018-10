O condutor de um veículo ligeiro morreu hoje carbonizado após a viatura se ter incendiado, na sequência de um despiste, no IC1, na zona de Canal Caveira, em Grândola (Setúbal), disse à agência Lusa fonte da GNR.

O despiste da viatura, que se incendiou de seguida, ocorreu no sentido norte-sul (Lisboa-Algarve), ao quilómetro 597 do Itinerário Complementar (IC) 1, no concelho de Grândola, adiantou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Segundo a fonte da GNR, a viatura ardeu por completo após o despiste, seguido de um "violento embate contra um pilar", tendo sido encontrada uma vítima no interior do carro.

Até ao final da manhã, a GNR ainda não tinha confirmado a identidade do condutor do veículo, que acabou por morrer carbonizado, acrescentou a mesma fonte.

De acordo com o CDOS, o alerta foi dado às 06:18 e o trânsito esteve condicionado para permitir as manobras dos bombeiros até às 07:45, altura em que o IC1 reabriu por completo.

As circunstâncias em que ocorreu o acidente estão a ser apuradas pelo Núcleo de Investigação a Acidentes de Viação da GNR, tendo a Polícia Judiciaria de Setúbal sido contactada para identificar o cadáver.

O corpo foi transportado para os serviços de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

As operações de socorro mobilizaram seis elementos, apoiados por três viaturas, dos Bombeiros Voluntários de Grândola e GNR.