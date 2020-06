Uma viatura ligeira despistou-se esta sexta-feira na autoestrada 32 (A32), na zona de Olival, Vila Nova de Gaia, num acidente que fez seis feridos ligeiros, disseram fontes policiais e dos bombeiros.

Quatro feridos foram conduzidos ao hospital de Vila Nova de Gaia e dois outros foram assistidos no local, segundo fonte da Companhia de Sapadores Bombeiros daquele concelho do distrito do Porto.

A viatura despistou-se, embatendo nas guardas de segurança da autoestrada, e, segundo fonte da GNR, acabou por capotar.

O acidente ocorreu às 14:36, ao quilómetro 31, sentido norte-sul, da A32, uma autoestrada que liga Carvalhos (Vila Nova de Gaia) a Oliveira de Azeméis.

As razões do sinistro estão por determinar.

A GNR disse que a circulação se processa na zona com relativa normalidade, tendo em conta que a viatura sinistrada ficou na berma da autoestrada.

Ao local acorreram meios da Companhia de Sapadores Bombeiros de Vila Nova de Gaia, Bombeiros Voluntários de Crestuma e dos Carvalhos, Instituto Nacional de Emergência Médica e Destacamento da Trânsito da GNR do Porto.