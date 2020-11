O despiste, seguido de capotamento, de uma viatura ligeira na Estrada Nacional (EN) 202, em Monção, causou esta quarta-feira a morte ao condutor, de 21 anos, e feriu com gravidade uma rapariga que seguia no veículo, disse fonte dos bombeiros.

Contactado pela agência Lusa, o comandante dos Bombeiros de Monção, José Passos, adiantou que "a jovem vai ser transportada por um helicóptero do INEM para o hospital".

O acidente ocorreu na freguesia de Barbeita e as duas vítimas tiveram de ser desencarceradas.

O jovem sujeito a manobras de reanimação, mas sem sucesso.

Ao local compareceram 25 operacionais e 10 viaturas dos Bombeiros de Monção e Melgaço, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Melgaço, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) estacionada no hospital de Viana do Castelo, a equipa da Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE) do Norte e a GNR.