Um morto e dois feridos, um deles em estado grave, é o resultado de um despiste ocorrido esta noite na Estrada Nacional 349, em Ourém, confirmou à TVI24 o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

As três vítimas eram os ocupantes de uma viatura ligeira que se despistou no nó da Lagoa do Furadouro, freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, pouco antes das 22.00.

Um dos feridos e a vítima mortal ficaram presos dentro da viatura. A operação de desencarceramento ficou terminada pelas 23.29.

Para o local foram destacados 31 operacionais e 11 viaturas e um helicóptero do INEM para transportar o ferido grave para o hospital.