O despiste de uma viatura, este domingo, na Autoestrada do Norte (A1), em Almoster, concelho de Santarém, provocou cinco feridos e o corte da via no sentido Sul-Norte, disse fonte da Proteção Civil.

Os feridos são dois adultos e três crianças, adiantou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, sem especificar a gravidade das vítimas.

O alerta para o acidente, ao quilómetro 62,5 da A1, entre os nós de acesso a Santarém e a Aveiras de Cima, foi dado pelas 17:11, acrescentou.

Pelas 18:00 o trânsito mantinha-se cortado naquele lanço da autoestrada, no sentido Lisboa-Porto.

Para o local foram mobilizados 17 operacionais e oito veículos, indicou ainda o CDOS de Santarém.