Um despiste de um veículo ligeiro em Mata do Casal Galego, concelho de Pombal, fez na madrugada deste domingo duas vítimas mortais e três feridos, dois dos quais em estado grave. Todas as vítimas eram ocupantes do automóvel que se despistou, não havendo outros veículos envolvidos no acidente.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria disse à TVI24 que o alerta foi recebido pelas 3:21 de domingo e no local estiveram, além da GNR, 14 veículos, apoiados por 32 operacionais.

Os feridos foram transportados para o Hospital de Leiria.