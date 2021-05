A condutora de um veículo ligeiro de mercadorias morreu, esta segunda-feira, em Penafiel, no distrito do Porto, na sequência de um despiste, avançou à Lusa fonte dos bombeiros.

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 211 (EN211), em São Martinho de Recezinhos.

O alerta para a corporação de Penafiel foi dado pelas 10:36, avançou à Lusa o comandante dos Bombeiros de Penafiel, Alexandre Alves.

No local estiveram 12 operacionais dos Bombeiros de Penafiel, apoiados por cinco veículo, e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

A GNR tomou conta da ocorrência.