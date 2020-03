O despiste de uma viatura ligeira na Estrada Nacional (EN) 3 fez, na madrugada desta quinta-feira, duas vítimas mortais, junto à zona industrial de Castelo Branco.

Ao que a TVI24 conseguiu apurar junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, as vítimas eram so sexo masculino e tinham 21 e 25 anos.

O alerta foi dado por volta das 03:02 e foram mobilizados para o local os Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, a PSP e o INEM num total de 13 operacionais e seis viaturas.