Um homem morreu, neste sábado, num despiste de uma viatura ligeira registado na A1, no concelho de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, disse fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) de Aveiro.

Fonte do CDOS de Aveiro adiantou que a "morte de um homem" resultou de um despiste de automóvel registado cerca das 14:00 de hoje, no sentido Lisboa/Porto, entre as localidades de Santa Maria de Lamas e Nogueira de Regedouro, no concelho de Santa Maria da Feira.

O acidente rodoviário obrigou ao corte de trânsito da A1 no sentido Lisboa/Porto até às 16:00.

No local estiveram 13 elementos da Corporação de Bombeiros de Santa Maria da Feira e elementos da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).