Um homem com cerca de 50 anos morreu esta segunda-feira à tarde na sequência do despiste de um carro em Gumiei, no concelho de Viseu, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a mesma fonte, o despiste do veículo ligeiro de passageiros ocorreu na Estrada Nacional 16.

Deslocaram-se ao local 12 operacionais e seis viaturas dos Bombeiros de Salvação Pública de São Pedro do Sul e Voluntários de Viseu, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR.