Um homem com cerca de 30 anos morreu na madrugada deste sábado num acidente de viação na A3, em Priscos, no sentido Porto-Braga, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

De acordo com fonte do CDOS, cerca das 04:40 foi dado o alerta para o despiste de um veículo ligeiro onde seguia, sozinha, a vítima, cujo óbito foi declarado no local.

O acidente mobilizou meios dos Bombeiros Voluntários de Braga, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Braga e uma brigada da GNR.