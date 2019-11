Uma pessoa ficou ferida com gravidade na sequência do despiste da viatura em que seguia, seguido de capotamento, na localidade de Coito, no concelho de Tomar (Santarém), disse à Lusa fonte da Proteção Civil esta sexta-feira.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o alerta do acidente foi dado às 16:33, tendo sido enviados para o local 11 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Municipais de Tomar, da GNR e do Centro Hospitalar do Médio Tejo (a viatura de suporte imediato de vida do hospital de Tomar).

O acidente ocorreu na localidade de Coito, situada na freguesia de S. Pedro de Tomar.