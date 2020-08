O despiste de um automóvel na autoestrada A1, perto de Santarém, causou, neste domingo, um morto e um ferido ligeiro.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o acidente ocorreu cerca das 19:15, ao quilómetro 67, no sentido Norte-Sul, tendo-se tratado de um "despiste, seguido de capotamento e com a viatura a sair da faixa de rodagem e a imobilizar-se no separador central".

O trânsito está condicionado à passagem pelo local do acidente.

Nas operações de socorro estiveram envolvidas as corporações dos Bombeiros Voluntários de Pernes e dos Sapadores de Santarém, com 17 operacionais e cinco viaturas, apoiados pela viatura SIV (Suporte Imediato de Vida) de Torres Novas.