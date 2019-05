Dois mortos e quatro feridos é o resultado do despiste de um automóvel de gama alta, esta quarta-feira de madrugada, contra um pilar da ponte móvel que liga Leça da Palmeira a Matosinhos, disseram fontes policiais e da Proteção Civil.

Fonte do Comando da PSP do Porto explicou à agência Lusa que o veículo sinistrado é um Porsche Cayenne que se incendiou e que as vítimas mortais ficaram carbonizadas.

Pelo menos um dos feridos encontra-se em estado grave, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto.

As vítimas mortais são um homem e uma mulher com idades "entre 20 e 30 anos", segundo informações do Comando dos Bombeiros de Matosinhos-Leça.

Ainda segundo esta fonte, o condutor é um dos seis feridos.

Os feridos foram encaminhados para os hospitais de São João (dois), Santo António (um) e Pedro Hispano (um).

O acidente ocorreu às 05:41 à entrada norte da ponte móvel, em Leça da Palmeira.

Cerca das 08:55, a Proteção Civil e a polícia continuavam as operações no local com 24 efetivos, apoiados por nove viaturas.