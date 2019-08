Um homem de 29 anos morreu hoje devido ao despiste do motociclo que conduzia na Estrada Nacional 121, perto de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da GNR e dos bombeiros.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o alerta para o acidente foi dado às 05:03.

Para o local foram mobilizados operacionais dos bombeiros de Ferreira do Alentejo, elementos da GNR e do INEM, com uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), no total de 16 operacionais, apoiados por sete viaturas.