Um homem de 68 anos morreu hoje na sequência do despiste do ciclomotor que conduzia, num caminho de terra batida perto de Vale Tijoso, no concelho de Odemira (Beja), revelaram a Proteção Civil e a GNR.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja disse à agência Lusa que os bombeiros receberam às 19:08 o alerta para o acidente, ocorrido na zona do “monte de Vale Tijoso”, num caminho entre São Teotónio, sede de freguesia, e Relva Grande.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR adiantou que o despiste do ciclomotor aconteceu “num caminho vicinal, em terra batida”, e que o condutor, “um homem de 68 anos, faleceu durante o transporte” para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém (Setúbal).

O corpo do homem foi transportado, então, para os serviços de medicina legal da mesma unidade hospitalar.

Para o local da ocorrência foram mobilizados sete operacionais, apoiados por três veículos, dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), incluindo a viatura médica de emergência e reanimação do HLA, indicou o CDOS.