Um homem de 64 anos morreu hoje na sequência do capotamento do trator agrícola que conduzia, numa quinta no concelho de Setúbal, revelaram à agência Lusa a Proteção Civil e a GNR.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal disse que o alerta para o acidente, ocorrido na zona de Azeitão, foi dado aos bombeiros às 11:09.

O Comando Territorial de Setúbal da GNR acrescentou que o condutor morreu, um homem, de 64 anos.

Para o local da ocorrência foram mobilizados 13 operacionais, apoiados por cinco veículos, incluindo meios dos bombeiros, GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), nomeadamente a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital do Barreiro.