Um homem morreu esta terça-feira de manhã na Autoestrada 4 (A4), junto a Leça do Balio, atropelado por uma viatura ligeira, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

De acordo com o CDOS do Porto, a vítima caminhava na berma da A4 (autoestrada que liga o Porto a Bragança) quando foi colhida por um carro junto a Leça do Balio, no concelho de Matosinhos.

O alerta para o acidente foi dado às 04:58.

Às 06:30 estavam no local 17 operacionais, com o apoio de seis veículos. No local estavam os bombeiros de Leixões e Matosinhos, Guarda Nacional Republicana e Instituto Nacional de Emergência Médica.

O trânsito na autoestrada não foi cortado.