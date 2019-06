Um homem morreu ao início da tarde de, esta quarta-feira, na sequência do despiste de um trator agrícola em S. João de Lourosa, no concelho de Viseu, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a mesma fonte, o despiste ocorreu pouco depois das 14:00, numa estrada municipal, vitimando o homem, "que já tinha alguma idade".

Ao local deslocaram-se 13 operacionais, apoiados por cinco viaturas.