Um homem de 72 anos, de nacionalidade espanhola, morreu, esta terça-feira, na sequência do despiste do automóvel que conduzia na A6, na zona de Montemor-o-Novo, distrito de Évora, informaram os bombeiros e a GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou à agência Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado às 10:48, ocorreu ao quilómetro 25,5 da A6, entre Montemor-o-Novo e Vendas Novas.

A mesma fonte referiu que o homem era o condutor e único ocupante do automóvel e que a morte foi declarada no local do acidente.

Segundo a fonte da GNR, a vítima mortal é um homem de 72 anos de nacionalidade espanhola.

Participaram nas operações de socorro 25 operacionais, apoiados por 13 veículos, dos Bombeiros de Montemor-o-Novo, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), GNR e Brisa, tendo também estado no local a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora.