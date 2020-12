Um homem de 60 morreu esta quinta-feira, em Matosinhos, no distrito do Porto, após cair do telhado da sua habitação, que estava a limpar, disse à Lusa fonte da PSP

O acidente deu-se cerca das 15:30, na Rua Augusto Gil, tendo o homem caído de uma altura de sete metros, acrescentou a fonte.

No local compareceram os bombeiros de Leixões.