Esta sexta-feira tem estado a circular nas redes sociais uma mensagem a combinar várias corridas ilegais em homenagem às vítimas mortais da Segunda Circular, em Lisboa.

Atenção, vai haver uma corrida para comemorar 7 dias do acidente da segunda circular! Estão previstos 100 carros! Saiem em grupos de 10 a cada 15 min", lê-se na mensagem.

O objetivo é assinalar os sete dias após o violento acidente do passado domingo. A homenagem está marcada para a madrugada de sábado para domingo e vai afetar várias das principais estradas na capital.

Avisem todos para evitar a Vasco da Gama, A5, Segunda Circular, IC16, IC19, CRIL e CREL".

A Polícia de Segurança Pública (PSP) confirmou à TVI24 que já tinha conhecimento da mensagem e que estava a recolher mais informação para poder tomar medidas, caso necessário.

Esta semana foram divulgadas várias imagens, algumas em exclusivo, dos conflitos que têm marcado as homenagens e os funerais das três vítimas. Como motas a ivadir o Cemitério dos Prazeres ou de agentes e carros de patrulha a serem cercados por motards.

Já no último domingo, um "movimento espontâneo" de um grupo de pessoas, amigos e familiares, fez cortar o trânsito na Segunda Circular, precisamente no local do acidente, igualmente como forma de homenagem. A PSP estima que tenham participado 150 viaturas e 500 pessoas. Cerca de 70 dessas viaturas já estão identificadas.

As autoridades também já fizeram saber que tanto as imagens de videovigilância, como as que circularam nas redes sociais, estão a ser alvo de análise para procederem à identificação dos suspeitos. Garantiram ainda que os comportamentos hostis "não passarão impunes".