O Itinerário Complementar 19 (IC19), que liga Lisboa a Sintra, está cortado, na zona de Rio de Mouro, desde cerca das 05:00 devido a um despiste de um camião que causou um ferido grave.

Cerca das 11:00, o IC19 estava cortado no sentido Lisboa - Sintra para limpeza do piso e remoção do pórtico atingido pelo pesado, tendo já sido reaberta uma via no sentido Sintra- Lisboa.

"No sentido Lisboa-Sintra, o corte vai-se manter em virtude de ainda ser necessário a remoção do pórtico que foi embatido pelo pesado. (...)", afirmou o chefe Fernando Silva, da Divisão de Trânsito da PSP à TVI24.

O alerta para o despiste do pesado no IC19, que ocorreu junto a Rio de Mouro, no sentido Lisboa-Sintra, foi dado às 04:57.

O acidente causou um ferido grave e um ligeiro, que foram transportados para o hospital de Santa Maria e para o hospital Amadora-Sintra, respetivamente.

Cerca das 10:00 estavam no local 10 operacionais, com o apoio de cinco veículos.

O trânsito no itinerário complementar 19 (IC19) foi reaberto totalmente às 19:20, 14 horas após um acidente, disse à agência Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal.

A situação ficou normalizada às 19:20 e o trânsito já se faz nos dois sentidos do IC19”, adiantou a mesma fonte.

Segundo fonte da Infraestruturas de Portugal, o pórtico onde o camião embateu ficou “danificado na fundação”, o que originou trabalhos mais demorados na via.