O despiste de uma viatura ligeira no concelho de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, provocou hoje de madrugada a morte de um jovem de 21 anos, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros locais.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo, Vitor Trindade, explicou que o acidente ocorreu cerca das 03:00 locais (04:00 em Lisboa), na freguesia dos Altares, na sequência do despiste de uma viatura que acabou por capotar para uma ribeira.

Do acidente resultou uma vítima mortal, um jovem de 21 anos cujo óbito "foi declarado no local", segundo o responsável, acrescentando que o outro ocupante da viatura, um jovem de 24 anos, ficou ferido, mas "sem gravidade", tendo sido transportado para o Hospital da Terceira.

No local do acidente estiveram oito bombeiros de Angra do Heroísmo apoiados por quatro viaturas, uma Viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) e a PSP.