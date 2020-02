Um camião com dois homens a bordo da cabine despistou-se, esta segunda-feira, na localidade de Azinhaga, freguesia de Caniço, concelho de Santa Cruz, caindo de uma altura aproximada de 10 metros para dentro de um poço, disse fonte dos bombeiros sapadores da localidade madeirense. Um dos ocupantes da viatura morreu.

“O corpo já foi retirado e aguarda-se agora a presença do delegado de Saúde para confirmar o óbito”, adiantou fonte dos bombeiros locais.

De acordo com a mesma fonte, um dos homens conseguiu sair e ficar fora da viatura e foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, “apenas com escoriações”.

Foi solicitada a colaboração de uma equipa de mergulho dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O acidente ocorreu no sítio da Azinhaga, na freguesia do Caniço. O concelho de Santa Cruz é o município contíguo a leste do Funchal.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz fizeram deslocar para o local duas viaturas de apoio, uma ambulância e 10 elementos da corporação.