A GNR anunciou, através de um comunicado enviado às redações que, no sábado, resgatou um homem que se encontrava encarcerado dentro da sua viatura e que estava a ser arrastado pelas correntes dá água do Rio Lizandro, na Ericeira.

Após o alerta, os militares deslocaram-se para o local, tendo verificado que se encontrava uma viatura parcialmente submersa e em risco de ser arrastada.

Desconhecendo se a viatura teria pessoas no seu interior e perante o facto de não se encontrarem equipas de resgate ou de socorro no local, "os militares lançaram-se à água tendo verificado, quando chegaram junto da viatura, que se encontrava um homem em pânico no seu interior, com o cinto de segurança ainda colocado. Perante as circunstâncias, os militares abriram a porta, retiraram-lhe o cinto de segurança e resgataram-no para um local seguro".

Uma vez retirada das águas, a vítima foi assistida pelos Bombeiros Voluntários da Ericeira, que entretanto chegaram ao local, encontrando-se já recuperada e bem de saúde.