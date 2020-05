Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre um automóvel e um motociclo, ocorrida esta quinta-feira perto de Silveiras, concelho de Montemor-o-Novo (Évora), disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

A TVI sabe que o condutor do motociclo era um militar da GNR com 51 anos. O óbito foi declarado no local.

Os feridos, de acordo com a Guarda Nacional Republicana (GNR), são o outro ocupante do motociclo e uma mulher que conduzia o veículo ligeiro de passageiros.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, um ferido em estado grave foi transportado para o hospital de São José, em Lisboa, e o outro, considerado ligeiro, seguiu para o hospital de Évora.

A fonte do CDOS indicou que o acidente ocorreu na Estrada Nacional 4, entre Montemor-o-Novo e Vendas Novas, distrito de Évora.

O alerta, de acordo com o CDOS, foi dado às 17:22, tendo sido mobilizados bombeiros da corporação de Montemor-o-Novo e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), de Évora, além da GNR, num total de 29 operacionais, apoiados por 12 veículos.