O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, manifestou esta quarta-feira “profunda consternação” e pesar pela morte em serviço de um militar da Guarda Nacional Republicana, que na terça-feira esteve envolvido num acidente na zona de Santarém.

Foi com profunda consternação que tomei conhecimento do falecimento do guarda Carlos Pereira, no cumprimento da sua missão, numa patrulha do Destacamento de Trânsito da GNR de Santarém”, escreve Eduardo Cabrita, na nota de pesar.