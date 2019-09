Um motociclista morreu esta sexta-feira à tarde numa colisão com um veículo ligeiro na Estrada Nacional (EN) 125, na Ponte do Arroio, junto à localidade da Luz de Tavira, afirmou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro.

A vítima é um homem de nacionalidade portuguesa, com 38 anos, e o óbito foi declarado no local, revelou à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Faro.

São desconhecidas as causas que provocaram este acidente mortal, estando a investigação a cargo do Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação do Destacamento de Trânsito de Faro, sediado em Albufeira.

No local estiveram uma ambulância de suporte imediato de vida de Tavira, uma viatura médica de emergência e reanimação do INEM de Faro e uma patrulha do Destacamento de Trânsito da GNR.