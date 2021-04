Um homem, com cerca de 30 anos, morreu este domingo na sequência do despiste do motociclo que conduzia perto de Azeitão, no concelho de Setúbal, disseram fontes da GNR e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O acidente, para o qual foi dado o alerta por volta das 10:00, ocorreu na Estrada Nacional (EN) 379, perto de Azeitão, junto ao cruzamento para Aldeia de Irmãos.

A vítima mortal é um homem “na casa dos 30 anos”, que era o condutor e único ocupante do motociclo.

O óbito foi declarado no local do acidente.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros Voluntários de Setúbal, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, num total de 11 operacionais, apoiados por quatros veículos.