Um a mulher de 61 anos morreu esta quarta-feira na sequência do despiste do automóvel que conduzia na Estrada Nacional 367, perto de Foros de Arrão, no concelho de Ponte de Sor, distrito de Portalegre, disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o óbito da mulher, condutora e única ocupante do veículo, foi declarado no local.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, o alerta foi dado às 14:16, tendo sido mobilizados bombeiros e veículos da corporação de Ponte de Sor e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Santarém, além da GNR, num total de 20 elementos, apoiados por sete viaturas.