As fontes não souberam explicar as circunstâncias em que o atropelamento ocorreu.

De acordo com a mesma fonte, o acidente ocorreu na Rua do Ferraz, junto ao Mercado Municipal, que se encontra em construção.

Uma mulher de 72 anos morreu esta quinta-feira atropelada por um camião betoneira no centro da cidade de Braga, disseram à Lusa fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro e dos Bombeiros Voluntários da cidade.

Continuar a ler

VÍDEO MAIS VISTO

Suspeito da morte do rapper Mota Jr. detido no aeroporto do Porto