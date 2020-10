Um mulher de 84 anos morreu esta segunda-feira atropelada na Alameda Manuel de Arriaga, freguesia de Lordelo do Ouro, no Porto, disseram à Lusa fontes do Comando Distrital de Operações de socorro do Porto e da PSP.

O acidente ocorreu cerca das 10:30, em circunstâncias que as fontes disseram ainda desconhecer, nomeadamente se a idosa atravessava numa passadeira.

No local estão 17 homens e seis viaturas.u