Uma mulher ficou hoje em estado grave na sequência de uma colisão de um motociclo com um pesado na Autoestrada 4 (A4), em Bragança, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

O acidente ocorreu cerca das 18:37, no quilómetro 190, em Mós, no sentido Macedo de Cavaleiros-Bragança, acrescentou a fonte.

A vítima, com cerca de 50 anos, seguia no motociclo com um homem, que sofreu também ferimentos ligeiros, tendo ambos sido conduzidos ao Hospital de Bragança, revelou.

A via da direita de uma faixa da autoestrada foi cortada ao trânsito para limpeza do pavimento, assim permanecendo pelas 19:25, acrescentou a fonte.

Segundo a página da Proteção Civil no local estão 13 operacionais apoiados por sete viaturas.