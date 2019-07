Uma colisão entre oito veículos na autoestrada 2 (A2) na zona do Feijó, concelho de Almada (Setúbal), provocou sábado à noite oito feridos, um em estado grave, disse este domingo à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que seis feridos foram transportados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, tendo os outros dois sido assistidos no local.

Segundo a mesma fonte, a colisão de oito veículos ligeiros de passageiros, ocorreu na A2, no sentido norte-sul, tendo o alerta sido dado às 23:14.

O trânsito esteve cortado no local do acidente cerca de 20 minutos e 00:45 de hoje estava ainda condicionado, de acordo com o CDOS e com a GNR.

Estiveram no local, segundo o CDOS, operacionais e veículos das corporações de bombeiros de Almada, Trafaria, Cacilhas e Torrão e duas ambulâncias do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), além da GNR, num total de 23 operacionais, apoiados por 11 veículos.