Uma colisão entre uma ambulância dos Bombeiros de Vila Praia de Âncora e uma viatura ligeira obrigou este domingo ao corte da Estrada Nacional 13, na zona do Carreço, em Viana do Castelo.

Do acidente resultaram oito feridos ligeiros, entre os quais uma criança. Apenas um dos feridos, um homem, foi transportado para o hospital, mas encontra-se fora de perigo.

"Apenas um dos feridos foi para o hospital porque os médicos assim o entenderam. Tinha uma fratura no braço e um hematoma na cabeça. A via foi limpa e a estrada já se encontra aberta ao trânsito", disse fonte dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo à TVI24.