Um operário de cerca de 50 anos sofreu hoje múltiplas fraturas após cair de uma altura de cinco metros numa obra em Melres, no concelho de Gondomar, disse à Lusa fonte da corporação local dos bombeiros.

O alerta foi dado pelas 13:36, após o homem, que estava a trabalhar na construção de uma casa, ter caído de uma altura de cinco metros no local da empreitada, acrescentou a fonte.

Assistido no local pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Pedro Hispano e pela Ambulância de Suporte Imediato de Vida de Gondomar, foi transportado ao Hospital Santo António, no Porto, disse ainda a fonte.

Na assistência ao politraumatizado estiveram os Bombeiros de Melres e a GNR de Gondomar.