Um pai de 56 anos morreu e a filha de 16 ficou ferida após a colisão da mota em que seguiam com um camião, nesta quinta-feira, perto de Portalegre.

Fonte da GNR disse que o homem, que era o condutor do motociclo, ainda foi transportado para as urgências do Hospital Dr. José Maria Grande, em Portalegre, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

Já a rapariga de 16 anos sofreu ferimentos ligeiros e foi encaminhada para a mesma unidade hospitalar.

O acidente, para o qual foi dado o alerta às 08:47, ocorreu entre Portalegre e São Tiago, na Estrada Nacional (EN) 246, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Portalegre, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a GNR e a PSP, com um total de 19 operacionais, apoiados por oito veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).