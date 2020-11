O parlamento aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, um voto de pesar apresentado pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, pelas vítimas da estrada.

De acordo com o último relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, entre janeiro e setembro de 2020 verificou-se uma redução nas principais variáveis de sinistralidade rodoviária, relativamente ao período homólogo de 2019, em parte devido à situação de estado de emergência que vigorou entre 19 de março e 2 de maio: menos 7.418 acidentes com vítimas (-27,0%), menos 89 vítimas mortais (-22,3%), menos 473 feridos graves (-24,3%) e menos 9.939 feridos leves (-29,8%).

Apesar desta melhoria, assinalável em todas as vertentes, os números da sinistralidade continuam a ser preocupantes: 20.052 acidentes com vítimas, de que resultaram 310 vítimas mortais ocorridas no local do acidente ou durante o transporte até à unidade de saúde, 1.473 feridos graves e 23.363 feridos leves”, lamenta-se.