A queda de uma grua instalada num edifício, em Penafiel, provocou, esta quarta-feira, ferimentos graves em dois trabalhadores que se encontravam no equipamento, disse hoje à Lusa fonte dos bombeiros.

Os dois homens, de 57 e 47 anos, estariam, segundo a fonte, a limpar a fachada de um edifício, na rua António Nobre, na zona de Santa Luzia.

O alerta para os Bombeiros de Penafiel foi dado às 13:46.

As vítimas foram assistidas no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São João.

No local estiveram sete operacionais da corporação de Penafiel, apoiados por três viaturas, a GNR e a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).