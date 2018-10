Uma jovem de 22 anos morreu hoje à noite na sequência do despiste do veículo que conduzia perto de Evoramonte, no concelho de Estremoz, distrito de Évora, disse à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com a mesma fonte, a jovem era a única ocupante do veículo ligeiro de mercadorias que se despistou.

O acidente ocorreu na Estrada Nacional (EN) 18, perto da povoação de Evoramonte, tendo o alerta sido dado às 20:26, indicou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.

As operações de socorro mobilizaram 11 operacionais e quatro veículos dos bombeiros, GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Também na zona de Estremoz, mas na Autoestrada 6 (A6), um outro despiste de um ligeiro de passageiros provocou hoje quatro feridos sem gravidade, adiantou o CDOS de Évora.