Um homem de 70 anos morreu, esta quarta-feira, num acidente com um trator nas proximidades da aldeia de Maçores, no concelho transmontano de Torre de Moncorvo, disse à Lusa fonte do CDOS de Bragança.

Segundo fonte dos bombeiros de Torre de Moncorvo, quando as equipas de socorro chegaram ao local a vítima encontrava-se em estado crítico e inconsciente, tendo entrado em paragem cardiorrespiratória.

"O óbito foi decretado no local pelo médico da equipa helitransportada do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)”, acrescentou.

O capotamento do tratador num terrena agrícola poderá ter sido a causa para o acidente.

O alerta para o acidente foi dado cerca das 14:30.

Para o local foram enviados oito elementos e três viaturas entre meios de socorro dos bombeiros e um helicóptero do INEM, assim como militares da GNR.