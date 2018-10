Oito pessoas ficaram feridas no sábado, três das quais com gravidade, incluindo uma criança de três anos, numa colisão automóvel na zona de Vila Verde, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

Segundo a mesma fonte, a colisão frontal entre dois veículos ligeiros, que circulavam na Estrada Nacional (EN) 101 (que faz a ligação entre Braga e Vila Verde) na freguesia de Loureira, ocorreu por volta das 23:00.

A estrada chegou a estar cortada nos dois sentidos.

Os oito feridos foram transportados para o Hospital de Braga