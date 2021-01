Um homem de 70 anos morreu esta erça-feira e dois ficaram feridos após uma colisão entre dois veículos ligeiros no Itinerário Principal (IP) 2, junto ao nó do Pocinho, no concelho de Vila Nova de Foz Côa, segundo os bombeiros.

Tratou-se de uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros”, indicou o comandante dos bombeiros de Foz Côa, Rafael Almeida.

Segundo o comandante, o óbito foi decretado no local pela equipa médica do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) habitualmente estacionado em Macedo de Cavaleiros, no distrito vizinho de Bragança.

O alerta foi dado às 13:43.

Os dois feridos foram transportados paras as unidades hospitalares de Mirandela e Macedo de Cavaleiros.

No local estiveram 14 operacionais, que foram apoiados por três veículos de socorro, aos quais se juntou uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV) do INEM estacionada em Mirandela.

A GNR tomou conta da ocorrência.