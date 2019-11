Um homem morreu e outros dois ficaram feridos com gravidade na sequência de uma colisão entre dois automóveis ocorrida este sábado, no concelho de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora.

Fonte da GNR adiantou à agência Lusa que o acidente ocorreu na Estrada Nacional 255, entre Santiago Maior e Reguengos de Monsaraz, na área da freguesia de Corval, tendo o óbito do homem, de 78 anos, sido declarado no local.

Os feridos, um homem de 50 anos e outro de 29, foram transportados para o hospital de Évora, adiantou a fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O corpo da vítima mortal foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Évora.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o alerta para o acidente foi dado às 12:05.

Segundo o CDOS, foram mobilizados para o local, bombeiros e veículos das corporações de Alandroal e Reguengos de Monsaraz, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), de Évora, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Estremoz, e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que esteve no local do acidente, mas não foi utilizado, além da GNR.