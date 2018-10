Um morto e um ferido ligeiro é o resultado de uma colisão rodoviária hoje no itinerário complementar 5 (IC5), no concelho de Alijó, que ficou cortado ao trânsito temporariamente, disse o comandante dos bombeiros.

O comandante dos bombeiros de Alijó, José Rebelo, referiu que o acidente resultou de um choque frontal entre um veículo ligeiro e um pesado de transporte de mercadorias ao quilómetro 35 do IC5, entre os nós de Vila Chã e Carlão.

De acordo com o responsável da corporação, desta colisão resultaram um morto, o ocupante da viatura ligeira com cerca de 60 anos, e um ferido ligeiro, o condutor do pesado que apresentava uma escoriação numa mão e não quis ser transportado ao hospital.

O trânsito no IC5 foi cortado ao trânsito para as operações de socorro e limpeza da via.

O alerta foi dado às 19:35 e para o local foram mobilizados 28 operacionais e 13 viaturas, dos bombeiros de Alijó e Sanfins, da GNR, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM, da operadora Ascendi e proteção civil municipal.