Um morto e um ferido ligeiro foi o resultado do despiste de uma viatura ligeira de mercadorias que ocorreu hoje, em Valpaços, no distrito de Vila Real, disse fonte da GNR.

A fonte referiu que a vítima mortal é um homem de 77 anos e que o condutor do veículo, com 65 anos, ficou com ferimentos ligeiros.

O óbito foi confirmado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

O acidente ocorreu na estrada regional 206, à saída da cidade de Valpaços em direção a Carrazedo de Montenegro.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para o despiste foi dado às 14:50 e para o local foram mobilizados 17 operacionais e sete viaturas dos bombeiros, INEM e GNR.

A GNR vai proceder à investigação das causas do acidente.