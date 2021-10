Uma colisão entre dois motociclos e um automóvel causou este domingo um morto e um ferido grave, no concelho do Bombarral, disse à agência Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

O acidente ocorreu cerca das 11:00 na estrada nacional 8, em Moita Boa, uma localidade da freguesia do Bombarral, informou o CDOS de Leiria.

“A vítima mortal era o condutor de um dos motociclos”, disse à Lusa uma fonte do Posto Territorial da GNR daquele concelho.

Mais três pessoas envolvidas no acidente foram assistidas no local, enquanto o ferido grave foi transportado ao Hospital das Caldas da Rainha, cuja viatura médica de emergência e reanimação (VMER) participou nas operações de socorro às vítimas.

Ao todo, em Moita Boa, estiveram envolvidos nos trabalhos 18 operacionais, com oito viaturas, incluindo GNR, Bombeiros do Bombarral e Bombeiros do Cadaval.