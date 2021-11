Um homem, com cerca de 40 anos, morreu na sequência de um despiste seguido de um capotamento na A1, em Coimbra, esta segunda-feira.

Segundo a TVI24 conseguiu apurar junto do comandante da GNR de Coimbra, o acidente aconteceu ao quilómetro 193 da A1, no sentido Sul-Norte.

À chegada ao local, os meios de socorro depararam-se com a vítima encarcerada no interior do veículo, inconsciente e em paragem cardiorespiratória. O homem era o único ocupante do veículo, de matrícula francesa, de acordo com a mesma fonte.

A circulação de trânsito continua a ser processada, embora condicionada.

O alerta foi dado às 12:47 e ao local do acidente deslocaram-se 23 operacionais, apoiados por oito viaturas.