A Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, reabriu no sentido Arrábida-Freixo, cerca de três horas após o despiste de um camião e consequente derrame de combustível, disse à Lusa fonte da PSP.

“Pelas 20:20, [a VCI] foi totalmente reaberta ao trânsito”, avançou fonte da PSP.

De acordo com a mesma fonte, o incidente provou uma “fila extensa” de carros para a Arrábida.

O despiste deu-se cerca das 17:15, momento desde o qual a VCI teve de ser cortada no sentido Arrábida-Freixo junto ao estádio do FC Porto.

Pelas 18:00 aguardava-se a chegada ao local de uma grua para remover o camião que galgou o separador central.

No local estiveram também os Bombeiros Sapadores do Porto.